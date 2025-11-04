$!Alfonso emprende frutería ambulante en Rosario al quedar sin empleo

EL ROSARIO._ Para Alfonso Lizola Escobar, el quedarse sin trabajo tras culminar su contrato con Ferrocarriles Mexicanos y al no ser una opción el desempleo por su familia fue que decidió iniciar con la venta de frutas y verduras pero de manera ambulante.

“Empecé hace 18 años porque se me acabó mi trabajo que tenía y empecé a trabajar poco a poquito”, dijo.

Destacó que conforme fue creciendo en experiencia fue acondicionando su camioneta con una estructura que le permitiera mostrar el producto en 18 jabas y resguardarlo del sol o la lluvia.

Relató que inició en recorriendo las comunidades del municipio pero con el tiempo al aumentar la clientela en la cabecera determinó ya no exponerse más en carretera.

“De todo traemos poquito. Pues lo que más ofrecemos es lo básico de la fruta para la cocina para las amas de casa tomate, cebolla, chile, zanahoria, lo indispensable”, argumentó.

Sobre su jornada de trabajo, explicó que se levanta a temprana hora para cargar la camioneta y salir a más tardar a las 7:00 horas, y concluir a las 17:00 horas.