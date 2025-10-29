$!Alista Escuinapa celebración del Día de Muertos con una callejoneada

ESCUINAPA._ El viernes se tendrá un evento cultural con una callejoneada, así como concursos de “Calaveritas” y “Catrinas”, informó la directora de Atención Ciudadana, Kimberly Grave López. “Será recorrido de Día de Muertos, este evento saldrá del Panteón Municipal, el viernes 31, aquí en la plazuela estará un templete”, dijo.

Indicó que son 30 participantes en lo relacionado a “Calaveritas literarias” y en el concurso de Catrinas son 25 jóvenes que hasta el momento se han inscrito para participar, en su mayoría son jóvenes de preparatoria y universidad registradas. También en lo que es la explanada se tendrán alrededor de cinco a siete altares representativos, que serán puestos por instituciones educativas.

“Es una callejoneada cultural la que tendremos, se unirá Cobaes, tendrán participaciones culturales, con teatro, música”, dijo. La funcionaria indicó que han iniciado también con la decoración de la plazuela municipal con temática de la festividad de Día de Muertos.