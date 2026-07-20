$!Alistan apoyos de ‘Nuestro Tianguis’ en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado otorgará apoyos a emprendedores a través del programa “Nuestro Tianguis”, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas. “Tuvimos una reunión, derivada de un anuncio que se hizo de un programa que se llama ‘nuestro tianguis’ la segunda edición en Escuinapa”, dijo. A principios de año, algunos comerciantes ya recibieron beneficios de este programa, indicó, ahora ya se tiene la convocatoria para inscribir a personas.

La convocatoria se emitió para iniciar la inscripción de comerciantes del 15 de julio a este lunes, por eso iniciaron el acercamiento con los comerciantes desde la semana pasada. El programa consiste en dotarlos de una carpa, una mesa de la que se denominan “tablones” y una silla, en las reuniones tuvieron alrededor de 40 a 45 personas, que laboran en tianguis populares. En las reuniones han estado con tianguistas del Parque de los Leones, de uno nuevo que es el “Margarita Maza de Juárez”, los que se colocan en la Mariano Rivas, así como otros que están en parques.