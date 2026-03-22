$!Alistan con ensayos la representación 26 del Viacrucis en El Rosario

Esto, al realizarse los ensayos de la representación al interior del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, que se llevará a cabo durante la Semana Santa.

EL ROSARIO._ Todo está listo para la representación número 26 del Viacrucis en la cabecera municipal de Rosario, informó la coordinadora, Lilia Margarita Rendón Lora.

La coordinadora destacó que aunque en escena se contemplan 30 actores, encabezados con Daniel Sánchez como Jesús y Ana Carolina como María Dolorosa, el día principal se espera una mayor participación al sumarse vecinos como pueblo.

“El llamado a la ciudadanía es a que nos acompañen en esta gran obra, en la cual los actores tratan de sensibilizar a todas las personas para que ellos sientan una mínima parte de todo lo que Dios, Jesús, sufrió por nosotros”, dijo.

Rendón Lora refirió que los detalles por definir son principalmente en el tema de utilería para los escenarios donde se realizan las diferentes estaciones que conforman la representación, desde la aprehensión, pasión y muerte de Cristo.

Indicó que la escenificación inicia el Jueves Santo 2 de abril con la aprehensión de Jesús, para el Viernes Santo continuar a partir de las 09:00 horas con la condena, flagelación y crucifixión.

Además, informó que el Viacrucis parte del Santuario mariano para recorrer el interior de la ciudad y concluir en la Laguna del Iguanero por espacio de tres horas.