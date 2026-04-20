$!Alistan Feria Regional Ganadera Elota 2026

LA CRUZ, Elota._ El Ayuntamiento de Elota, a través de la Coordinación de Ganadería, anunció la realización de la Feria Regional Ganadera Elota 2026 que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el impulso económico y social del municipio.

El coordinador de Ganadería del Gobierno Municipal, José Antonio Villarreal Aguilar, explicó que esta feria surge como un espacio estratégico para promover la actividad ganadera, una de las principales fuentes económicas de la región, además de fortalecer la convivencia familiar.

“El objetivo de este evento es promover y fortalecer la actividad ganadera en el municipio de Elota, mediante la exposición y comercialización de ganado, y el intercambio económico entre productores, impulsando al mismo tiempo el desarrollo económico local y la convivencia familiar a través de actividades recreativas y culturales”, expresó en un comunicado.

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán disfrutar de exposición de ganado, concursos, venta de productos locales, presentaciones musicales, juegos mecánicos y un corredor gastronómico, ofreciendo opciones para todas las edades.

Por su parte, el Alcalde Richard Millán Vázquez destacó que la entrada será completamente gratuita, al igual que las presentaciones musicales, con el objetivo de que todas las familias elotenses y puedan visitantes disfrutar del evento.

El programa iniciará el viernes 1 de mayo a la 1:00 pm con la inauguración oficial. Más tarde, a las 3:00 pm, el Sistema DIF Municipal celebrará el Día del Niño con rifas, dulces y acceso gratuito a los juegos mecánicos en un horario determinado.

Por la noche, el ambiente estará a cargo de Grupo Los Félix, Grupo Seleccionado y Los Alteños de la Sierra, a partir de las 8:00 pm

El sábado 2 de mayo se celebrará el Día del Ganadero con un desayuno, una cabalgata y un convivio en las instalaciones de la feria. El gran baile contará con la participación de Grupo General, Rango Mayor e Invasores Internacionales, a partir de las 8:00 pm

Para el domingo 3 de mayo, las actividades iniciarán a las 4:00 pm con la caravana de las aspirantes a Reina de la Feria, seguida del certamen y la coronación.

Por la noche, el escenario recibirá a Banda La Excelente de Sinaloa y, como final estelar, la presentación del Grupo Al Tiro de Armando Ramos, quien cerrará con broche de oro a esta gran celebración.