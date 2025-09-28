$!Alonso, Ignacio y Willy renuevan iluminación de la cruz en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario

EL ROSARIO._ Alonso Bueno López, Ignacio Moisés Beltrán Jara y Willy Barraza son los encargados de reparar la iluminación de la cruz sobre la torre del campanario, la más alta del Santuario de Nuestra Señora del Rosario.

Tras difundirse en redes sociales imágenes de su trabajo, la comunidad de Rosario ha manifestado reconocimiento a su valor.

Esta es una de las muchas historias que existen de la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario, cuyo principal objetivo, señalan, es que sea una fiesta digna para la Patrona de los rosarenses.

La torre del santuario se encuentra a una altura de alrededor de 90 metros y además cuenta con poco espacio para maniobrar.

Alonso, Ignacio y Willy realizan estas acciones en el marco de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, patrona del Santuario Mariano y la cabecera municipal.