No es que existan anomalías, pero legalmente el sistema marca que debe realizarse este conteo de votos, aunque las actas estén debidamente legibles y claras en cuanto a números, solo es para confirmar los datos que se emiten, precisó.

Existen otros 10 paquetes electorales que traen actas no tan legibles o que se quedaron dentro de los paquetes, en este caso, aunque podría darse el recuento, también podrían utilizar las actas que trae cada representante de partido y en esos casos cotejar los datos y si estos tienen la información que se solicita, no entran al reconteo o no entran todas.

Indicó que este miércoles que se realice el computo final, al termino de este se podría entregar la constancia de mayoría al candidato ganador y se podría determinar como quedan las regidurías de representación proporcional, desconocen la hora en que se realizaría.

La funcionaria electoral manifestó que hasta el momento no se han tenido incidencias de parte de los partidos que participaron en la elección y el reconteo de los paquetes electorales considera que no constituyen un problema en cuanto a los números que se han manejado.

Este proceso electoral el número entre el primer y segundo lugar no es tan estrecho y posiblemente por ello no se han presentado inconformidades, informó.