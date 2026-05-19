Alta demanda satura citas para el SAT Móvil en Escuinapa

ESCUINAPA._ Las solicitudes para trámites de la oficina del SAT Móvil llegaron al límite y están a la espera de saber si habrá nuevos espacios de atención, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas.

Indicó que también están gestionando para que vuelva ante la demanda de atención que se tiene.

”La Secretaría de Economía del Estado hace el enlace con nosotros, nos comentaron que ya van 167 registrados, se checó el registro ante algunas preguntas de la ciudadanía de que no se podían registrar (en el portal) pensamos que era un error pero no, se saturó la capacidad de atención en dos días”, dijo.

Las solicitudes son para el 27 y 28 de mayo, están esperando si habrá espacios para atender alrededor de 200 por lo menos, por lo menos 33 más de los que llevan registrados, informó.

“Si no (amplían el número de atención) vamos a ver si nos dan otro día o que vengan en otra fecha pero sí informales a la ciudadanía que el registro tiene buena respuesta y ya se llenó”, explicó

Jaime Ruezgas precisó que esa es la razón de que no puedan ingresar al portal o les marca error, por lo que exhortó a los ciudadanos a que esperen información sobre si pueden ampliar la atención, es algo que se dará a conocer de inmediato.

Se hizo la invitación apenas el viernes y rápido se saturó, con ello el SAT puede darse cuenta de que existe una gran demanda y que podrían considerar tener una oficina del SAT de manera permanente en el municipio, eso es algo que están gestionando, precisó.