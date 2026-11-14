$!Alumnas de Rosario obtienen acreditación internacional con proyecto de bioplástico

EL ROSARIO._ Con su proyecto “Bioflex”, Betsy Naiara Osuna Rendón y Astrid Aguilar Moreno, alumnas de la Secundaria Federal Maestro Julio Hernández, de Rosario, obtuvieron la acreditación internacional durante la ExpoCiencias Nacional 2026. El certamen científico tuvo lugar del 10 al 14 de noviembre en de Monterrey, Nuevo León. Durante los días jueves 12 y viernes 13, las jóvenes estudiantes expusieron su proyecto; mientras que previamente vivieron su registro, montaje del stand y este sábado 14 de noviembre la premiación.

Este importante reconocimiento les abre las puertas para representar a su institución, al municipio de Rosario, Sinaloa; y a México en la Feria de Ciencias CIENCAP 2027, en Paraguay. Las alumnas informaron que este proyecto consiste en el aprovechamiento de residuos de mango para la producción de bioplástico biodegradable. Se destacó que este logro fue posible al trabajar de la mano de su asesora, Tania Sarahí Toledo Rendón, y la profesora auxiliar, Xochitl Julieta Sotelo Chávez.