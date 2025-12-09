$!Alumnos de CAM 11 en Rosario realizan taller de adornos navideños con material reciclado

EL ROSARIO._ Con el propósito de que los estudiantes del área laboral del Centro de Atención Múltiples (CAM) 11 adquieran nuevas habilidades, realizaron un taller de manualidades navideñas con material reciclado. La docente responsable, Karina Avena, manifestó que esto se suma a una serie de aprendizajes que reciben los alumnos.

“Es un taller de manualidades de elaboración de adornos navideños hechos con los tubos de papel higiénico”, dijo. Originalmente, dio a conocer que irían a una muestra estatal pero al no existir las condiciones de seguridad se decidió realizar la exposición durante la gala navideña del plantel el próximo 17 de diciembre.

Copos de nieve, pinos, esferas, son algunas de las manualidades que los alumnos crearon con este material reciclado.