El Sur
|
Inclusión

Alumnos de CAM 11 en Rosario realizan taller de adornos navideños con material reciclado

Se busca que los estudiantes del área laboral adquieran diversas habilidades que les permita ser autosuficientes
Hugo Gómez |
09/12/2025 13:55
09/12/2025 13:55

EL ROSARIO._ Con el propósito de que los estudiantes del área laboral del Centro de Atención Múltiples (CAM) 11 adquieran nuevas habilidades, realizaron un taller de manualidades navideñas con material reciclado.

La docente responsable, Karina Avena, manifestó que esto se suma a una serie de aprendizajes que reciben los alumnos.

$!Alumnos de CAM 11 en Rosario realizan taller de adornos navideños con material reciclado

“Es un taller de manualidades de elaboración de adornos navideños hechos con los tubos de papel higiénico”, dijo.

Originalmente, dio a conocer que irían a una muestra estatal pero al no existir las condiciones de seguridad se decidió realizar la exposición durante la gala navideña del plantel el próximo 17 de diciembre.

$!Alumnos de CAM 11 en Rosario realizan taller de adornos navideños con material reciclado

Copos de nieve, pinos, esferas, son algunas de las manualidades que los alumnos crearon con este material reciclado.

$!Alumnos de CAM 11 en Rosario realizan taller de adornos navideños con material reciclado

Otras de las actividades que realizan en el plantel, informó, se cuenta con una mini casa para adquirir herramientas para ser independientes, y el servicio de lavandería para poder abrirse camino en el tema laboral.

#Capacitación
#Inclusión
#Rosario
#jóvenes
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube