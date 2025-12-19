$!Alumnos de CESUR realizan entrega de juguetes a niños de colonia de El Rosario

EL ROSARIO._ Pequeños de las colonias Pineda Domínguez y Valle Nuevo recibieron la sorpresa de la Navidad, por medio del “juguetón” realizado por alumnos del Centro de Estudios Superiores de Rosario (Cesur). La actividad, refirieron los alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue posible gracias a la donación de juguetes, dulces y ropa por parte de familias de la ciudad.

“No hay palabras para expresar lo mucho que su donación significa para nosotros y lo más importante, para los niños que servimos, regalando sonrisas uno es feliz”, expuso un alumno de Agronomía. Además de los regalos, los niños recibieron la visita sorpresa de Mickey Mouse disfrazado de Santa.







Agradecieron a todos aquellos quienes decidieron creer en esta causa y por formar parte de esta noble iniciativa. “Su apoyo hace la diferencia y deja una huella positiva en nuestra comunidad, razón por la cual se contempla seguir con proyectos de esta índole en el futuro”, concluyeron.