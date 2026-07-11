$!Alumnos de la Casa de la Cultura Gilberto Owen cierran cursos con festival en Rosario

Por este motivo se realizó un festival donde expusieron sus trabajos alumnos de los talleres de danza, pintura, dibujo , guitarra, lectura y zumba.

EL ROSARIO._ Con motivo del cierre de cursos, alumnos de los diferentes talleres dieron muestra de lo aprendido en las aulas de la Casa de la Cultura Gilberto Owen.

Gabriel Domínguez, director del espacio cultural, manifestó que se cuenta con un total de 120 alumnos en sus diferentes talleres, de los cuales 65 son parte de la Orquesta y Coro Infantil y Juvenil.

“Este cierre nos deja ver lo que hemos logrado con nuestros alumnos y es un orgullo ver que día a día se superen en sus disciplinas culturales”, aseguró.

Domínguez manifestó que el regreso a clases será el lunes 31 de agosto, por lo que llamó a los padres de familia a acercar a los niños a su oferta cultural.