$!Alumnos de preescolar de Agua Verde conmemoran el Día Internacional del Cáncer Infantil con desfile emotivo

AGUA VERDE, Rosario._ Alumnos del preescolar Fernando Montes de Oca de la sindicatura de Agua Verde conmemoraron este martes el Día Internacional del Cáncer Infantil con un emotivo desfile.
De acuerdo a los organizadores, el evento tiene como principal propósito conmemorar y visibilizar este padecimiento.
Los pequeños portaron globos, moños o playeras de color amarillo, emblema de esta lucha que libran infantes en el mundo.
También se contó con la participación de la pequeña Brianda, niña quien lucha contra el cáncer, así como además se recordó al niño Isaac, quien lamentablemente perdió la batalla contra este padecimiento.
Al paso de los manifestantes por las calles de la comunidad pesquera, los vecinos manifestaron su admiración y respaldo.