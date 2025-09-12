$!Alumnos de preescolar participaron en Escuinapa en el desfile por la independencia

ESCUINAPA._ Jardines de niños participaron en el desfile que conmemora los 215 años de Independencia de México.

El desfile fue encabezado por la Presidenta de DIF Guadalupe Stone de Díaz y el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, además de funcionarios de ambas dependencias, que fue el preámbulo para que niños vestidos con uniforme o ropa tricolor desfilarán tras ellos.