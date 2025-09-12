$!Alumnos de preescolar participaron en Escuinapa en el desfile por la independencia

ESCUINAPA._ Jardines de niños participaron en el desfile que conmemora los 215 años de Independencia de México.
El desfile fue encabezado por la Presidenta de DIF Guadalupe Stone de Díaz y el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, además de funcionarios de ambas dependencias, que fue el preámbulo para que niños vestidos con uniforme o ropa tricolor desfilarán tras ellos.
Con un calor intenso, las escoltas de los grupos de preescolar no soltaron la bandera que portaban aunque eran llamados continuamente por sus maestros a mantener la fila y el orden.
”Hace 55 años cuando mis hijos eran pequeños esto no se veía, es un gusto ver a los niños, a mis nietos no me tocó, viven fuera”, dijo Antonio Crespo, un adulto mayor que estaba como espectador.
Los niños recorrieron el primer cuadro de la ciudad y terminaron en el mercado Miguel Hidalgo, no a las afueras de Presidencia como es tradicional, debido al cierre de la calle Gabriel Leyva por la instalación de juegos mecánicos.