$!Alumnos de preparatoria UAS la novena feria empresarial

EL ROSARIO._ Con un total de nueve stands se llevó a cabo la novena edición de la feria empresarial por parte de alumnos de la preparatoria “Comandante Víctor Manuel Tirado López” de la UAS.

”El objetivo es que los estudiantes pongan en práctica la teoría que se aprende en el aula en la concreción de una empresa a la par que reciban alternativas de fuentes de ingresos”, dijo la directora del plantel Guadalupe Ramírez.