El Sur
|
Emprendimiento

Alumnos de preparatoria UAS la novena feria empresarial

Se trata de la última feria que se realiza, pues el plan curricular va a cambiar
Hugo Gómez |
11/12/2025 14:51
11/12/2025 14:51

EL ROSARIO._ Con un total de nueve stands se llevó a cabo la novena edición de la feria empresarial por parte de alumnos de la preparatoria “Comandante Víctor Manuel Tirado López” de la UAS.

”El objetivo es que los estudiantes pongan en práctica la teoría que se aprende en el aula en la concreción de una empresa a la par que reciban alternativas de fuentes de ingresos”, dijo la directora del plantel Guadalupe Ramírez.

Se informó que las propuestas estuvieron relacionadas con el sector de alimentos, y uno en la creación de velas aromáticas.

Se informó además que esta sería la última edición, ya que el plan curricular cambiará por lo que desaparecerá la materia Economía, Empresa y Sociedad.

Durante el acto inaugural se reconoció a la profesora “Lupita” Ramírez por impulsar este evento, mientras culmina su tiempo en las aulas.

