$!Alumnos de preparatoria UAS Rosario conquistan pase a la Olimpiada Nacional Conade

EL ROSARIO._ Alumnos de la preparatoria UAS Comandante Víctor Manuel Tirado López, lograron medallas de oro, plata y bronce, obteniendo su pase para participar en la Olimpiada Nacional Conade 2026.
Esto tras conquistar las preseas en el selectivo Estatal de Judo, buscando con esto un posición en medallero nacional, en las próximas competencias que se llevarán a cabo en el estado Tlaxcala.
Por tal motivo las autoridades escolares, reconocieron el esfuerzo de cada uno de los judocas y el trabajo realizado por el maestro instructor Víctor Netzahualcóyotl, quienes colocan en alto el deporte universitario.
Los alumnos medallistas quienes representan al plantel y al municipio en este importante proceso deportivo son: Analy Alcaraz Amaya, oro, categoría menos 40 kilogramos; Jesús Armando Ramos Sarabia, oro, categoría 60 kilogramos; Martín Alberto Lizárraga López, plata, categoría 60 kilogramos, y Julián Lizárraga Morales, bronce, categoría mas 90 kilogramos.
Además, en vinculación al CESUR el alumno Benjamín Mendoza Raya, categoría Sub24, medallista de plata, quien junto a los clasificados, participarán en el Campeonato Nacional de Tomayoshi.
El encuentro es considerado como uno de los más importantes a nivel competitivo ya que sus resultados y clasificatorio serán determinantes para formar parte del selectivo nacional para futuras competencias internacionales.