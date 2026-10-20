$!Alumnos de primaria en Los Ojitos, en Rosario, toman clases en la calle ante toma de plantel

ROSARIO._ A casi una semana de que padres de familia tomaron las instalaciones de la Primaria Teófilo Noris, en la comunidad de Los Ojitos, en Rosario, alumnos toman clases en las calles al considerar inseguras las aulas.
Las actividades propias del plantel educativo se tienen que realizar en la calle y bajo un árbol además de un intenso calor.
La medida fue tomada por los tutores el pasado 14 de agosto, al presentar las aulas desprendimientos de techos, cuarteaduras en las paredes y olores intensos productos de la humedad.
Ante esas condiciones, se advirtió que representa un peligro latente para los pequeños, al contar con el antecedente de que hace poco más de dos semanas se desprendió parte del techo y cayó sobre uno de los alumnos, por lo que temen que pueda presentarse un hecho de peor magnitud.
Los padres de familia han decidido mantener la toma del plantel a la espera de que se concreten las acciones que garanticen que las aulas son seguras para los estudiantes, tras el acercamiento de autoridades educativas.
Los manifestantes sostienen que son poco más de tres años que se inició la gestión y peritajes sin que se realizaran las acciones pertinentes.
Por ello advirtieron que seguirán en la manifestación hasta que las autoridades garanticen además condiciones dignas para que los alumnos acudan a aprender al plantel.