$!Alumnos de primaria en Los Ojitos, en Rosario, toman clases en la calle ante toma de plantel

ROSARIO._ A casi una semana de que padres de familia tomaron las instalaciones de la Primaria Teófilo Noris, en la comunidad de Los Ojitos, en Rosario, alumnos toman clases en las calles al considerar inseguras las aulas.

Las actividades propias del plantel educativo se tienen que realizar en la calle y bajo un árbol además de un intenso calor.

La medida fue tomada por los tutores el pasado 14 de agosto, al presentar las aulas desprendimientos de techos, cuarteaduras en las paredes y olores intensos productos de la humedad.