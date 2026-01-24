Amanece Escuinapa con enfrentamientos armados cerca de la zona urbana

CULIACÁN._ Desde la madrugada de este sábado se reportan enfrentamientos armados cerca de la zona urbana de Escuinapa.

Las detonaciones de armas se han percibido en casi toda la ciudad, pero más cerca en áreas como la del Hospital IMSS Bienestar.

Hasta el momento no ha habido un reporte oficial sobre los hechos de violencia registrados este sábado en el municipio del sur de Sinaloa.