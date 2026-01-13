$!Amanece Escuinapa con lluvias de moderadas a ligeras

ESCUINAPA._ La lluvia llegó al municipio de manera moderada a ligera en diversas zonas, las cuales ocasionaron encharcamientos.

“Cómo a las 12 de la noche, de anoche, empezó fuerte, duro un rato y se quitó, en la mañana como a las 6, en Mazatlán dicen que hasta granizo cayó”, dijo un taxista del Parque Miguel Hidalgo

El nublado y lo fresco de las temperaturas que ha rondado está mañana los 17 grados, amerita que en los comercios de atoles y bollitos la gente llegue a degustar mientras de las bebidas sale un ligero humo debido a lo caliente que están.