Amanece Escuinapa con lluvias de moderadas a ligeras

Las precipitaciones registradas durante la madrugada ocasionaron encharcamientos
Carolina Tiznado |
13/01/2026 09:33
13/01/2026 09:33

ESCUINAPA._ La lluvia llegó al municipio de manera moderada a ligera en diversas zonas, las cuales ocasionaron encharcamientos.

“Cómo a las 12 de la noche, de anoche, empezó fuerte, duro un rato y se quitó, en la mañana como a las 6, en Mazatlán dicen que hasta granizo cayó”, dijo un taxista del Parque Miguel Hidalgo

El nublado y lo fresco de las temperaturas que ha rondado está mañana los 17 grados, amerita que en los comercios de atoles y bollitos la gente llegue a degustar mientras de las bebidas sale un ligero humo debido a lo caliente que están.

En el Parque Miguel Hidalgo los encharcamientos son visibles y tardaran en secarse, precisaron los comerciantes.

“Hacía falta aunque sea poquito frío, ahora sí vamos a sacar la chamarra”, señaló una vendedora de camarón.

De acuerdo a las condiciones de clima marcado en el sistema meteorológico nacional se prevé que continúe nublado el día de hoy.

