$!Amanece Escuinapa con sobrevuelos de helicópteros militares

ESCUINAPA._ La presencia de corporaciones federales ha aumentado en la zona urbana de Escuinapa, este martes “despertó” con el sonido de helicópteros artillados de la Secretaría de Marina Armada de México.

“Casi sentí el helicóptero en la cabeza ¿Alguien sabe qué ocurrió?”, señaló una vecina de la Colonia Pueblo Nuevo.

El movimiento de elementos de Semar era evidente en esa Colonia, indicaron, pues los elementos federales realizaban vigilancia pero de manera peatonal.

Desde el domingo que militares fueron atacados presuntamente con explosivos tirados desde drones, la presencia de elementos militares, marinos y vehículos blindados de la Policía Estatal Preventiva realizan mayores recorridos y es más notoria su presencia en patrullajes.