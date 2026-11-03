$!Amanece Rosario cubierto de neblina

ROSARIO._ En diferentes puntos del municipio, principalmente en la cabecera Municipal y el puente sobre el Río Baluarte se registró la presencia de neblina.
Este es el segundo día que se presenta el fenómeno, pero con menor nivel de visibilidad.
Esta situación dificultaba la visibilidad el puente sobre el Río Baluarte, parte de la Carretera México 15, el malecón Juan Millán, el Cerro del Águila, el barrio de La Cruz, entre otras zonas.
La presencia de neblina durante la mañana se relaciona con el descenso de las temperaturas que dejó el paso de la tormenta tropical Vance hace una semana.
Vecinos de Rosario esperan que durante la próxima temporada invernal sí se registre una temporada más fría que la que se tuvo un año atrás.