$!Amigos del barrio ‘Cantarranas’ unen esfuerzos para realizar el ‘baile callejero’ en Chametla

EL ROSARIO._ Con el objetivo de abonar a la fiesta popular que tiene Chametla, el grupo de amigos del barrio conocido como “Cantarranas” realizó el tradicional baile callejero con motivo de las fiestas de Chametla. “Nos sentimos muy orgullosos, es como también colaborar con los festejos de Chametla”, expuso Marisa Reyes, en nombre del grupo organizador. El grupo se conforma por alrededor de 30 habitantes de la comunidad que viven en la sindicatura, así como aquellos que radican fuera.





Detalló que esta es la tercera edición en la que les corresponde organizar este evento dentro del Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa, que comprende un amplio programa de actividades. “Somos un grupo de amigos que nos reunimos y nos cooperamos todo el año, y pues nos organizamos”. Destacó que una vez que concluye el festival se organizan para establecer una cooperación que permita cubrir el gasto del grupo musical en vivo, pirotecnia, decoración e iluminación.



