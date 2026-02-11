$!Amplían cobertura de vacunación contra el sarampión en Escuinapa, el municipio con más casos

ESCUINAPA._ La Secretaria de Salud de Sinaloa instaló un módulo de vacunación contra el sarampión en Palacio Municipal, pero también se tienen dosis en los diversos centros de salud, informó Gerardo Kenny Inzunza Leyva. El director de Prevención y Promoción de la Salud en el Estado reconoció que el municipio lidera los casos de sarampión con 64 pacientes en Isla del Bosque y 13 en la cabecera municipal. “Van 107 casos ya confirmados de sarampión en este año 2026, la mayoría es en la Isla del Bosque, en Escuinapa y Villa Unión, en Mazatlán; aquí es importante recalcar es que el 90 por ciento de los casos que hemos tenido en nuestro Estado, son personas que se dedican a la labor agrícola”, dijo.

Son jornaleros que en su mayoría provienen de Guerrero y que no tienen vacunación, algunos de los enfermos venían ya en camiones a laborar, informó el funcionario de salud. El reto que han tenido es debido a la movilidad que se tiene de las personas, algunas se encuentran, se vacunan pero se van de los sitios donde estaban laborando a otros sitios de trabajo, señaló. Las jurisdicciones sanitarias 4,5 y 6 han hecho una labor inmediata cuando se detecta un caso, las brigadas de salud de manera rápida hacen cercos epidemiológicos y bloqueos vacunales en 24 horas, se hacen barridos, explicó, pero en menos de dos semanas la población agrícola ya vacunada ya no está en sus domicilios. Explicó que la población más vulnerable es la gente que se dedica a las labores del campo y los estados que tienen casos tienen esa característica de ser un corredor agrícola donde estas personas se mueven. Afortunadamente, destacó, las personas si están acudiendo a vacunarse, la población donde hay casos de sarampión han asumido la participación en la vacunación y acuden a los módulos que se tienen en los ayuntamientos o plazas.