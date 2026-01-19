Amplían horario de atención para pago de predial en Escuinapa

ESCUINAPA._ Tesorería ampliará su horario de atención durante este mes y febrero para facilitar a los contribuyentes el pago de predial, informó Trinidad Ibarra Martínez.

Informó que las personas acuden a pagar pero la dependencia se cerraba a las 14:00 horas por lo que algunos no alcanzaban a realizar sus trámites.

“Se tomó la decisión (de ampliar horarios) para dar apoyo a la gente de que no pierda mucho tiempo en pasar sus turnos”, dijo el Tesorero Municipal. Algunas personas tienen trabajo u actividades que realizar y no alcanzan a ir Tesorería, por ello de lunes a viernes la dependencia funcionará hasta las 18 horas.

El sábado de 8:00 a 13:00 horas, se determinó que fuera enero y febrero porque es cuando más participación existe en el pago de impuesto predial.

Ibarra Martínez indicó que a diario se reciben entre 30 y 40 personas que desean pagar su predial, por lo que el trámite dura algo de tiempo entre una y otra persona, lo que hace que el tiempo de atención tarde. Con estos ajustes que harán buscan facilitar la atención de las personas y que puedan darse el tiempo al salir de sus trabajos para acudir a pagar este impuesto.

Es una caja la que estará funcionando en horario vespertino, por la mañana se tendrán dos, precisó.

Hasta el momento la gente acude y es algo que se agradece pues el recurso que entra a las arcas municipales permite que se realicen algunas acciones diarias.

Invitó a los ciudadanos a qué sigan participando, en estos días han estado ingresando de 300 a 400 mil pesos diarios, lo que es una buena recaudación.

Ibarra Martínez señaló no tener datos precisos respecto a la morosidad pero están con toda la intención de apoyar a todos los ciudadanos a qué se pongan al corriente con sus pagos.