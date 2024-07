“No de nadie, no percibo salario es por amor a la pasión”, sostiene al ser con sus medios que impulsa esta práctica.

“Yo toda la vida lo he jugado, desde inicio ha de cuenta de pañales se puede decir y me fui quedando aquí, me retiré un poco pero volví”, contó.

En primer lugar, refirió que trajo a sus hijos a esta disciplina y poco a poco otros niños se fueron acercando buscando aprender.

Ana Bertha refirió que desde el 2019 se ha llevado niños y jóvenes a competencias de diferentes niveles estatales, regionales y nacionales con excelentes resultados.

“Hemos practicado muy duro y los resultados con mucha escasez de material deportivo, se nos juntó la pandemia, se nos desplayan los plebes y hay que volverlos a juntar.

Parte de este impulso el deporte a nivel municipal, reconoce que ha tenido que invertir su recursos desde la compra de pelotas hasta raquetas.

“La práctica aquí la hacemos prácticamente con mi material, ahorita hay chamacos que están despuntando en comprarse sus raquetas, hay otros que no, yo les presto la pelota la raqueta pero como todo se desgasta entonces tenemos que estar en la inversión”, dijo.

Manifestó que otro factor en contra es que las canchas no se encuentran en óptimas condiciones, pues debido a la falta de un cercado e iluminación adecuado se pierden las pelotas con un costo que van desde los 95 a los 400 pesos.

Parte del objetivo trazado, aseguró, es sacar y rescatar a los jóvenes de las adicciones encaminándolos a la práctica de un deporte sano.

“Este logro es una gran satisfacción ver que el chamaco se está enfocando en un deporte, aparte del deporte, que no sólo es el deporte aquí, sino que también va ligado al estudio”, concluyó.