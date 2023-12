“La escogí porque siempre me ha gustado esa carrera, aunque para mí fue muy difícil porque era algo que los hombres hacían y mis papás no estaban de acuerdo pero con el tiempo se hicieron a la idea”, expuso.

El segundo obstáculo, indicó que fue el llegar a la corporación así como también en las calles donde la sociedad no había visto mujeres policías de tránsito.

Ana Julia, reconoció que fue a base de trabajo y mucho esfuerzo se fueron ganando su lugar ante los compañeros y la ciudadanía.

Un hecho recurrente

“En el tiempo que estuve de tránsito tuve una anécdota de que una señor no quería que yo lo infraccionara por el hecho de ser mujer, cómo una mujer a mi me va a mandar, me va a infraccionar”.