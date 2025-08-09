$!Ana María pidió 10 kilos de camarón seco fiados y encontró un oficio digno para salir adelante

EL ROSARIO._ En busca de un trabajo digno, Ana María Hernández López, recuerda que pidió 10 kilos de camarón seco fiados para ofrecerlos en bolsas que se convirtió en un trabajo digno de autoempleo, tras la experiencia como trabajadora doméstica. Sentada en la entrada principal del mercado municipal Miguel Hidalgo, de esta ciudad, arma sus bolsas a la espera de vender sus productos. “Pues (inicié) pidiendo fiado, y ahora ya no fían, de aquí mismo saqué para comprar... fueron 10 kilos con los que empecé... Ha sido muy bueno (este oficio) me ha sacado adelante”, argumentó la comerciante.





Originaria de la comunidad de Palmillas, Escuinapa, afirmó que tomó esta decisión hace 20 años aunque no fue fácil porque tuvo que salir a Rosario y Mazatlán, al existir mucha competencia en su municipio. “(En Escuinapa no) porque ahí está lleno, no hay ya pues para vender... No se vende mucho pero sacamos para las gordas, dicen los chiquillos”. Refirió que lunes y viernes los destina a vender en Rosario, mientras que los domingos se mueve a Mazatlán, y su jornada de trabajo inicia a las 8:00 y se extiende hasta las 16:00 horas con lo que haya vendido. Precisó que el oficio lo aprendió de su madre la señora Eloísa López López quien les heredó como lección de vida el trabajo para salir adelante.



