Analiza Alcaldesa de Rosario cambios en áreas de Gobierno

EL ROSARIO._ Luego de que se cumplieran los 100 días de Gobierno, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar anunció que se están revisando para efectuar cambios en la administración.

Esto como parte del segundo periodo, tras resultar reelecta en los pasados procesos electorales.

“Yo creo que sí, estamos revisando eso para ver cambios en las áreas principales”, precisó.

Hasta el momento, refirió que se sigue evaluando por lo que sostuvo no se ha determinado en qué áreas serían las que sufrirían las modificaciones.

“Todavía no he definido las áreas en las que voy a hacer los cambios, pero sí estamos revisando, en eso estamos trabajando en conjunto, cuál área no ha dado resultados, cuál área es la que está fallando”, argumentó.

Enfatizó en la importancia de que como administración pública se realicen evaluaciones internas.

“Hemos estado trabajando en coordinación pues con la ciudadanía, tratando de atender las necesidades, ahí vamos por eso estamos revisando esa evaluación que te digo para ver dónde le estamos fallando a la sociedad y ver qué tenemos que reforzar como Gobierno”.

La Alcaldesa sostuvo que se ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía que la llevó a ser reelegida para asumir este segundo periodo al frente de este municipio.

“Sí (se ha cumplido), estamos trabajando ya vamos a empezar los proyectos que se realizaron y que se ofrecieron, nosotros en lo personal yo creo que no hacemos muchos compromisos que no podamos cumplir porque la gente se da cuenta y yo creo que tenemos que ser responsables”, sostuvo.

Refirió que el fervor que se vivió durante las campañas se tiene que compaginar con el Plan Municipal de Desarrollo y se puedan realizar a lo largo de los tres años de la administración.