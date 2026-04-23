$!Analiza Ayuntamiento de Escuinapa cierre de clínica por situación financiera

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento analiza la posibilidad de cierre de la clínica Escuinapa Sana debido a la situación financiera que se tiene, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El edil, que inauguró la clínica el pasado 10 de noviembre, informó que la clínica aún funciona pero podría cerrar sus operaciones.

“Ese asunto lo estamos viendo, porque como ha habido tanta zozobra financiera, es probable que ya no podamos sostenerla”, dijo.

La decisión de cierre aún no está tomada totalmente, pero tiene altas posibilidades de que se defina porque ya no funcione.