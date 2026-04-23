$!Analiza Ayuntamiento de Escuinapa cierre de clínica por situación financiera

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento analiza la posibilidad de cierre de la clínica Escuinapa Sana debido a la situación financiera que se tiene, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
El edil, que inauguró la clínica el pasado 10 de noviembre, informó que la clínica aún funciona pero podría cerrar sus operaciones.
“Ese asunto lo estamos viendo, porque como ha habido tanta zozobra financiera, es probable que ya no podamos sostenerla”, dijo.
La decisión de cierre aún no está tomada totalmente, pero tiene altas posibilidades de que se defina porque ya no funcione.
“Es una fuerte posibilidad (cerrar)”, dijo.
El servicio que esta otorgando es básico y abarca hasta 20 mil derechohabientes, con estudio visual y tratamiento odontológicos era por menos de 800 mil pesos, informó.
Considera que no es tanto por el servicio que otorga, de continuar evitaría muchos pacientes complicados de riñones, señaló.
“Es mucho y es poco para las finanzas de un municipio cuando está sano”, puntualizó.
La clínica se realizó con la participación de una empresa privada a la que se pagan con el erario público para la atención de las personas.
Cuando se planteo el tema, el Cabildo lo rechazó considerando que el municipio ya cuenta con servicios de salud, durante la discusión del presupuesto de egresos se pidió al Tesorero Trinidad Ibarra Martínez que no considerara en los egresos pagos a la clínica pues el Alcalde al presentar la propuesta señaló que sería autosuficiente.