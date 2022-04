Analizarán en Escuinapa petición de Síndico Procurador sobre poder notarial solicitado

ESCUINAPA._ A sesión privada de Cabildo en día por definir se fue el punto de solicitud del Síndico Procurador, José Antonio Zárate Prado, sobre otorgar un poder notarial amplio a jurídicos de su dependencia para que lo representen en donde se requiera.

“Me gustaría que nos explicará en una reunión las cosas como están, siento que darle el poder notarial amplio sería darle un cheque en blanco, me gustaría conocer la situación para que ese poder fuera específico, puede ser cobranzas, juicios, que otros lugares son necesarios”, dijo el regidor del PT Gabriel Astorga Ceja.

La propuesta del Sindico es para que los abogados Adolfo Medina Castillo, César Augusto Corona, Víctor Manuel Cabanillas Arellano y Cristian Isaac Prado Huerta, tengan ese poder.

Agregó que solo César Augusto Corona es quien tiene poder de representación jurídica y en el caso del cuerpo de abogados el Síndico señaló que a Víctor Manuel Cabanillas lo paga de manera personal.

“Desde los primeros días de noviembre solicité ese poder notarial amplio, en diciembre lo volví a solicitar, los casos son de carácter particular, de naturaleza privada, no lo podemos hacer público, reitero invitación hacerlo cada uno, puedan acercarse e informarles de manera directa y privada por la secrecía que esto conlleva, no es un capricho el que solicito”, dijo Zárate Prado.

Manifestó que se requieren ese poder notarial amplio pues hay casos en distintos puntos del estado que pudieran requerir la representación legal del Municipio y en este caso solo lo tiene él y Augusto Corona, lo que podría llevar a perder casos.

Son seis meses esperando que se le dé respuesta a esta solicitud y se tienen más de 200 demandas laborales, mercantiles, civiles, entre otras que deben ser respondidas y que de seguir esperando esa representación jurídica para los demás abogados se puede perder parte del patrimonio del Municipio pues son casos con pérdidas económicas arriba de siete cifras, advirtió.

La Alcaldesa Blanca Estela García indicó que en ese caso se podría hacer una sesión de Cabildo privada, por la secrecía de los casos y que el punto sea analizado a conciencia por el Cabildo.

“Nada más no hay que esperar seis meses más”, señaló el Síndico Procurador.

El punto fue turnado a revisión para decidir en qué fecha podría realizarse esta sesión privada de Cabildo para dar respuesta a la solicitud del Síndico Procurador.