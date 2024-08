“La piña es un cultivo tropical y se ha adaptado un poquito, sí batallamos con los climas no, porque sea lo que sea últimamente se ha estado alterando mucho porque ha hecho mucho frío y mucho calor, cosa que a lo mejor en el 2018 cuando recién iniciamos comenzamos tres, cuatro años bien sin ningún problema”, indicó.

El también productor reconoció que en los últimos dos años han bajado mucho las temperaturas afectando la actividad, pero garantizó que se tiene todo bajo control con acciones como aplicar maya sombra para evitar que las piñas se quemen.

La clave de permanecer con este cultivo por tantos años, aseguró que se requiere ser persistente, no ser flojo, no desesperarse, pero sobre todo la comercialización.

“Porque es un ciclo muy largo entonces la mayor parte de la gente tiene miedo a decir qué voy a hacer, dos años invirtiendo mucho dinero a este cultivo y no voy a saber si me va a ir bien o me va a ir mal”, argumentó.