Ante bajos ingresos, Gobierno de Escuinapa deja pendientes pago de salarios

ESCUINAPA._ Debido a la situación financiera, los salarios de quincena de personal de confianza están pendientes, informó el Tesorero Municipal.

Trinidad Ibarra Martínez advirtió que también está semana podrían quedar pendientes de pago lo del personal de semana.

“La semana pasada se dejó de pagar a la nómina de semana, el día de hoy ya se pagó esa nómina, ahorita tenemos pendiente lo que es quincenal de confianza, se pagó quincenal de sindicato”, dijo el funcionario

Explicó que el problema que se tiene es una baja en las participaciones, lo que ha hecho que no se tengan recursos suficientes para el pagó de salarios.

Se había considerado que el problema se presentaría desde el mes de agosto, septiembre, que es cuando se tienen problemas también de captación de recursos por ingresos propios.

“Vamos a estar batallando un poco para cumplir con el pago de salarios pero ojala a finales de mes nos podamos poner al corriente”, dijo

El pago de nómina de la semana pasada se pudo pagar, informó, con captaciones propias y otra parte con un ahorro que se tenía.

Manifestó que le informaron en Culiacán, que probablemente el recurso de participaciones lleguen entre el 28 y 31 de mes, por lo que considera que podría quedar pendiente la quincena de este 15 de octubre para esos días.

Por lo que quedará probablemente pendiente también de pago la nómina de semana de este 24 de octubre.

En nómina de confianza es de 1.8 millones de pesos, de semana son alrededor de 600 a 700 mil pesos, más la del sindicato, la intención es que se cumpla primero que otros pagos lo relacionado a los salarios, indicó.

”Lo que está llegando o que se capta es a dos cosas, a salarios y servicios públicos, es lo que se está sacando estos compromisos”, dijo.

Ibarra Martinez manifestó que se están realizando estrategias de ahorro, por lo que pidió a los trabajadores tener paciencia, esperando que en noviembre se normalice la situación financiera.

Precisó, además, que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y los regidores también están pendientes de pago de sus salarios pues forman parte de la nómina de confianza.