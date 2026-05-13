$!Ante el desabasto de agua en Escuinapa, por corte de la luz, vendedores en pipas no se dan abasto

ESCUINAPA._ Vendedores de agua en pipas de Escuinapa no se dan abasto ante la demanda que se registra en el Municipio a casi una semana de que el servicio fuera suspendido. Ante el desabasto que ya se resiente, a ocho días de que el suministro de energía le fue suspendido al acueducto Baluarte-Escuinapa, la gente busca que el abasto lo den particulares.





“La gente hasta nos regaña, porque no la llevamos y la ocupan, que somos inconscientes pero no es eso, qué más quisiéramos nosotros”, dijo Gustavo Flores. Las jornadas para algunos vendedores está empezando a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche o quizá más tarde y es porque ya no pueden atender, porque terminan cansados, indicaron. “No nos damos abasto, esa es la verdad, tenemos que apagar el teléfono, la gente pide el agua, como sea”, dijo un vendedor.



