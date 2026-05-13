$!Ante el desabasto de agua en Escuinapa, por corte de la luz, vendedores en pipas no se dan abasto

ESCUINAPA._ Vendedores de agua en pipas de Escuinapa no se dan abasto ante la demanda que se registra en el Municipio a casi una semana de que el servicio fuera suspendido.
Ante el desabasto que ya se resiente, a ocho días de que el suministro de energía le fue suspendido al acueducto Baluarte-Escuinapa, la gente busca que el abasto lo den particulares.
“La gente hasta nos regaña, porque no la llevamos y la ocupan, que somos inconscientes pero no es eso, qué más quisiéramos nosotros”, dijo Gustavo Flores.
Las jornadas para algunos vendedores está empezando a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche o quizá más tarde y es porque ya no pueden atender, porque terminan cansados, indicaron.
“No nos damos abasto, esa es la verdad, tenemos que apagar el teléfono, la gente pide el agua, como sea”, dijo un vendedor.
En zonas como partes altas en la periferia de la ciudad, ya tienen un rol de entrega de agua pues en esa parte, no hay red de agua potable, son clientes, indicaron, el problema se tiene en estos momentos porque toda la ciudad que está sin el servicio, toda la población quiere ser atendida, ya parte de la colonia Centro también está pidiendo el servicio.
Un tinaco de mil litros cuesta 140 pesos, algunas camionetas están equipándose con dos tinacos a fin de tener la forma de dar servicio a más personas, señalaron.
La Jumapae informó a través de un boletín de prensa, que con pipas se ha estado dando atención a algunas colonias para mitigar el desabasto de agua, en lo que se resuelve el problema de suspensión de energía de la CFE que no solo bajó cuchillas, sino se llevó el transformador de la zona, para evitar una conexión ilegal.