ESCUINAPA. _ Ante la falla en un sistema de tableros que ha dejado sin funcionar uno de los 3 pozos de agua del acueducto Baluarte-Escuinapa, los pobladores se las ingenian para aprovechar el agua de lluvia al menos para lavar los trastes y bañarse.

“Por lo menos hoy del cielo nos cayó agua para lavar y bañarnos, mañana a ver cómo le hacemos”, señaló el internauta Antonio Medina en redes sociales.

Las lluvias del lunes y martes pudieron hacer que el agua pluvial fuera aprovechada y evitar con ello la compra de tinacos que tienen un costo de entre los 150 y 400 pesos.

El problema que se tiene desde hace alrededor de una semana es la falla de un tablero para el funcionamiento de uno de los pozos del acueducto Baluarte- Escuinapa, informó la Gerente de la Jumapae, Jazmín Ramos García; este se quemó como consecuencia de los apagones que se han tenido en comunidades de Rosario.

“Es un tablero que no está funcionando, por lo que uno de los tres pozos que tenemos en el acueducto Baluarte- Escuinapa no está funcionando, no hay presión suficiente para que el agua llegue a todos los domicilios, esta falla es consecuencia de los apagones de energía”, dijo la funcionaria.

Explicó que no hay un desabasto general pues sí funcionan dos pozos del acueducto, pero ya cotizó el costo de ese tablero y se los proporcionarán con un adelanto del 50 por ciento del costo de 70 mil pesos.