Ante la falta de apoyos frente al Covid-19, un reconocimiento es insignificante, dice doctora en Escuinapa

La doctora se disculpó al señalar que un reconocimiento es insignificante, cuando han vivido un año tan difícil al enfrentar una pandemia, a veces sin equipo de protección adecuado, con salarios raquíticos y con la posibilidad de perder la vida, dejando a su familia sin nada.

“Una disculpa, pero (el reconocimiento) es muy insignificante por todo lo que hemos enfrentado nosotras las que hemos estado en primera línea, arriesgando nuestra salud, nuestra vida y de todos los que han estado a nuestro alrededor”, señaló.

Como médico, al estar en primera línea de batalla contra el Covid-19, ha vivido un año de miedo, de estrés, de pensar que en caso de contagio no tendrá como enfrentar la situación, pues al ser médico de contrato carecen de prestaciones y el salario es de 3 mil 500 pesos.

Le agobia pensar que dejará a sus hijas que aún están en formación, sin nada que les pueda asegurar su futuro.

“¿Cómo nos están reconociendo? Diciendo ‘les vamos a dar un bono’, yo no trabajo por un bono, afortunadamente a mí no me llegó porque me sentí burlada, me sentí burlada por la cantidad irrisoria de mil 500 pesos que le dieron a varios compañeros, ustedes saben cuánto cuesta una ámpula (contra el Covid-19) mil 500 pesos, y eso no paga la vida de ninguno de mis compañeros”, señaló.

Su mamá de 81 años llegó a pedirle que abandonara el trabajo, le manifestó que junto con un hermano le pagarían el salario que tiene de $3 mil 500 a la quincena, pero sigue por convicción, sin que eso signifique que no deba levantar la voz por todos, no solo por su condición de mujer, sino por todos los compañeros, mujeres y hombres que también tienen esa situación.

“Somos mano de obra barata para ellos (Secretaría de Salud), somos invisibles ante sus ojos, porque muchas de nosotras estamos en la misma situación, ganando 3 mil 500 pesos quincenales, arriesgando tu vida y si mañana mueres, solo eres sustituida, no contamos para nadie”, dijo.

Las doctoras como ella solo han tenido en Dios la protección para hacer su trabajo, las oraciones de sus madres, de la gente que los aprecia y las autoridades de salud.

“Yo sé que hay muchos que llegaron mucho después que yo, que son hijos de ahijados, que pertenecen a un partido y hoy ya están basificados y que hoy tristemente hay muchos que están en la misma circunstancia que yo y eso no se vale, por eso dije que la desigualdad sigue, eso escrito en papeles, que la equidad, que la igualdad, pero no se aplica como debe ser”, señaló.