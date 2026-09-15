$!Ante pocos ciudadanos, Alcalde de Escuinapa da el Grito de Independencia

“Mexicanos, viva la Independencia de México; vivan los héroes que nos dieron patria; viva Miguel Hidalgo y Costilla; viva José María Morelos y Pavón; viva Ignacio Allende; viva Leona Vicario; viva la corregidora Josefa Ortiz Tellez Girón; viva Aldama; viva Guerrero;, viva Mariano Matamoros; viva Sinaloa; viva el municipio de Escuinapa; viva México, viva México, viva México”, fueron las loas exclamadas por el Alcalde.

ESCUINAPA._ Acompañado de autoridades federales y una plazuela con pocos ciudadanos el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental dio su segundo grito por el 216 aniversario de la independencia de México.

Las vivas está vez no fueron multitudinarias, ni las luces de pirotecnia cruzaron el cielo o coronaron la fachada del Palacio Municipal, por temas de seguridad, se informó, arriba del edificio se tenían también elementos militares con equipo para tumbar drones.

La verbena patria y el evento culminó al terminarse el acto protocolario, una banda local estuvo amenizando horas antes, para que bailaran algunas personas.

Díaz Simental estuvo acompañado solo por el regidor Guadalupe Palomares Fausto, el resto decidió no participar pues se presume no estaban de acuerdo con el evento dado la situación de seguridad que se ha tenido en el municipio.