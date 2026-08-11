$!Antes foco rojo, ahora Rosario y Escuinapa registran solo un caso de dengue

ESCUINAPA._ Rosario y Escuinapa llegaron a más de la mitad del 2026 con un solo caso de dengue, después de años en que ambos municipios eran el foco rojo en casos, señaló el Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria. “Estamos trabajando las zonas que históricamente nos han dado problemas en años anteriores. Las trabajamos como prioridad; no tenemos casos confirmados actualmente en toda la cabecera municipal, ni en comunidad de Escuinapa, tenemos un solo caso confirmado en Rosario, nada más”, dijo José Francisco Guerrero Galindo.





Aunque no se tienen casos, apuntó que se está trabajando en acciones preventivas y haciendo labores de fumigación en la cabecera municipal y comunidades con una programación, principalmente en zonas donde se tiene un historial de incidencia. ”Nosotros siempre hemos sido referente en el estado, Escuinapa y Rosario por casos de dengue. En esta ocasión nos toca descansar un poquito de eso, en el sentido de casos positivos”, comentó. Casos sospechosos de dengue sí se han reportado cada semana y se envían las muestras, pero no se han presentado, apuntó Guerrero Galindo.