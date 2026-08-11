$!Antes foco rojo, ahora Rosario y Escuinapa registran solo un caso de dengue

ESCUINAPA._ Rosario y Escuinapa llegaron a más de la mitad del 2026 con un solo caso de dengue, después de años en que ambos municipios eran el foco rojo en casos, señaló el Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.
“Estamos trabajando las zonas que históricamente nos han dado problemas en años anteriores. Las trabajamos como prioridad; no tenemos casos confirmados actualmente en toda la cabecera municipal, ni en comunidad de Escuinapa, tenemos un solo caso confirmado en Rosario, nada más”, dijo José Francisco Guerrero Galindo.
Aunque no se tienen casos, apuntó que se está trabajando en acciones preventivas y haciendo labores de fumigación en la cabecera municipal y comunidades con una programación, principalmente en zonas donde se tiene un historial de incidencia.
”Nosotros siempre hemos sido referente en el estado, Escuinapa y Rosario por casos de dengue. En esta ocasión nos toca descansar un poquito de eso, en el sentido de casos positivos”, comentó.
Casos sospechosos de dengue sí se han reportado cada semana y se envían las muestras, pero no se han presentado, apuntó Guerrero Galindo.
Es probable que al iniciar la temporada de lluvias se presenten casos debido a que se dan las condiciones para la proliferación del mosco, por lo que es importante mantener las acciones preventivas, de tapar, voltear y tirar objetos donde se acumule agua, al igual que limpiar los patios.
El funcionario indicó que las zonas que se trabajan por lo general con la información de ovitrampas para saber cuánto zancudo hay y qué se tiene que hacer.
Guerrero Galindo. indicó que el año pasado ya tenían una disminución en dengue, pues se tuvieron 150 casos, en 2024 casi 600 y ahora solo hay uno.