$!Anuncia Centro de Salud Rosario que se activará punto de hidratación en la unidad

ROSARIO._ Con el objetivo de prevenir golpes de calor o deshidratación, el director del Centro de Salud local, Enrique Fregozo Casillas, anunció que se instalará un punto de hidratación en la unidad.

La acción refirió que se implementará a partir de este martes 26 de mayo a partir de las 8:00 horas, aunque al interior de la clínica ya se llevaba a cabo.

“Vamos a tener un módulo de hidratación aquí afuera, para que las personas que estén pasando puedan hidratarse si tienen la necesidad; inclusive tenemos un módulo dentro de la unidad para evitar el golpe de calor”, anunció.

Enfatizó que este servicio será abierto a la población independientemente de su derechohabiencia.