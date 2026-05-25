$!Anuncia Centro de Salud Rosario que se activará punto de hidratación en la unidad

ROSARIO._ Con el objetivo de prevenir golpes de calor o deshidratación, el director del Centro de Salud local, Enrique Fregozo Casillas, anunció que se instalará un punto de hidratación en la unidad.
La acción refirió que se implementará a partir de este martes 26 de mayo a partir de las 8:00 horas, aunque al interior de la clínica ya se llevaba a cabo.
“Vamos a tener un módulo de hidratación aquí afuera, para que las personas que estén pasando puedan hidratarse si tienen la necesidad; inclusive tenemos un módulo dentro de la unidad para evitar el golpe de calor”, anunció.
Enfatizó que este servicio será abierto a la población independientemente de su derechohabiencia.
“Cualquier persona independientemente de su derechohabiencia puede pasar a beber suero”, dijo.
Así mismo, sostuvo que la medida se mantendrá ya que las autoridades competentes han pronosticado que las temperaturas en esta temporada de calor se eleven significativamente.
Señaló que además de la Jurisdicción Sanitaria 06 que corresponde a los municipios de Rosario y Escuinapa, hará lo propio en otros puntos de la ciudad.
“La Jurisdicción trae un trabajo alterno a nosotros, entonces apoyamos nosotros con algunos módulos y al parecer van a instalar otros en otros puntos”.
Fregozo Casillas manifestó que de ser necesario y así requerir las familias podrán solicitarlo para prepararlo en sus hogares.
“Y de igual manera si tuviera la necesidad extrema de llevarse algún insumo pudiéramos ajustarlo para que así sea”, agregó.