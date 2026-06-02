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Anuncia CFE que atenderá a manifestantes en Rosario y traslado de equipo operativo a sede alterna

Tras la manifestación de usuarios inconformes, la CFE anunció que atenderá sus demandas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/06/2026 21:09
02/06/2026 21:09

EL ROSARIO._ Al persistir el bloqueo en el Centro de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Agencia Rosario, por medio de un comunicado oficial se anunció que se atienden las demandas de usuarios y entre otras medidas el equipo operativo fue trasladada a una sede alterna.

Esto de que los usuarios inconformes radicalizaron las medidas, tomando las oficinas e impedir el paso al personal en demanda de que se dé una tarifa justa.

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Detalla que se instaló una mesa de atención afuera de estas oficinas, para dar atención a los usuarios, y gestión con el Municipio, a fin de apoyar el diálogo y llegar a los acuerdos que permitan el desbloqueo del Centro de Trabajo.

Así mismo, indica que se está ofreciendo la revisión de cada caso, a la vez que continuará impulsando las mesas de trabajo en acercamiento a las colonias y poblaciones de este municipio, a través de perifoneo.

De igual forma CFE se comprometió a estar atentos ante cualquier aclaración solicitada por las y los usuarios.

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