$!Anuncia en Escuinapa campaña ‘Mochilatón’ para próximo ciclo escolar

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento de Escuinapa puso en marcha la campaña del “Mochilatón” que tiene como objetivo que la ciudadanía y empresas donen mochilas y útiles escolares para menores que no puedan tener ese recurso.

“Venimos a pedir a la ciudadanía, a empresarios, a todos Escuinapa, sobre un tema que es el regreso a clases, con el ‘Mochilaton’, la recolección es la próxima semana, del 3 al 7 de agosto”, dijo la directora de Atención Ciudadana, Dolores González Palomares

Indicó que muchos niños no cuentan con el recurso para volver a clases con una mochila o con útiles, por lo que a través de este programa considera que se puede apoyar.

La directora del DIF Rosario Díaz Lerma pidió a la población sumarse a la donación de mochilas o útiles escolares, pues esto es una motivación para los menores.

“Es importante estimular y motivar a los niños, más en esta situación de vulnerabilidad que estamos pasando, la situación económica está un poco deprimida, es importante regalarle las herramientas ¿y qué niño no sé entusiasma con una mochila nueva o en buen estado? Es muy importante para un niño sentirse motivado”, dijo.

Esta es una manera de motivarlos para que se superen, los maestros podrían apoyarlos en detectar qué niños requieren para que se les entregue, precisó.