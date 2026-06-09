$!Anuncia Gobernadora de Sinaloa más apoyo para reforzar la seguridad en Escuinapa

ESCUINAPA._ Después de encabezar la Mesa de Seguridad en Escuinapa, la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, anunció un acuerdo con fuerzas de los tres órdenes de Gobierno para reforzar las acciones de seguridad en el Municipio en apoyo a la población. El municipio ubicado al sur de Sinaloa ya suma más de dos semanas de un espiral de violencia que incluye ataques con drones, violencia de alto impacto, el corte de energía, explosiones e incendios.







Bonilla Valverde afirmó categóricamente que no se va a dejar solo al municipio, que tiene todo el apoyo del Gobierno del Estado y de todas las fuerzas de seguridad. “El día de ayer sucedió esto que nadie desea, por eso el día de hoy se abordó el tema en la mesa de seguridad para ver de qué manera reforzamos la seguridad que ya tiene Escuinapa con el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal y Municipal”, señaló.





“Vamos a seguir trabajando por la seguridad de Escuinapa, no vamos a dejar solo al municipio, y que la gente sepa que tienen el apoyo del Gobierno del Estado y todas las autoridades de Seguridad Pública”.





