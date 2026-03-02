$!Anuncian actividades para conmemorar a Lola Beltrán en Rosario

EL ROSARIO._ Al celebrarse en marzo el natalicio y aniversario luctuoso de Lola Beltrán, el director de Turismo, Mario Tirado Rodríguez informó los eventos que se tienen programados para celebrar a la hija distinguida de este municipio.
El 7 de marzo se celebra el natalicio, mientras que el 24 de marzo aconteció su fallecimiento, por consiguiente su aniversario luctuoso.
“El 7 de marzo es el día de su natalicio, ahí pues son las tradicionales Mañanitas, se invita a las escuelas principales de aquí del municipio, de la cabecera, para llevar su ofrenda floral, este año tengo pensado que las mismas escuelas le dediquen ya sea unas palabras o un pequeño poema a Lola”, dijo.
Otro evento, señaló es un concurso de música ya sea vernácula o libre, el cual podría llevar por título “Voz de Lola Beltrán”, mismo que están por definir si será de una presentación o eliminatorias, así como el premio para el ganador.
Anunció que el 30 aniversario luctuoso en esta edición caerá entre semana y se contempla trasladarlo, del 24 al 28 de marzo.
Para el festival, precisó que se contemplan nombres como Nadia Yuriar, Antonio Reina y Ángel Ávila, acompañados con el Mariachi Juvenil de Mazatlán.
Tirado Rodíguez expuso que además en coordinación con el Comité de Pueblo Mágico se busca proyectar presentaciones, programas, en las diferentes colonias de la ciudad para que las nuevas generaciones conozcan las diferentes facetas de Lola Beltrán.
“El que conozcan la vida de Lola, o quién fue Lola Beltrán es muy importante para nosotros los rosarenses. Entonces para que las nuevas generaciones también la ubiquen, la conozcan y que es una rosarense que triunfó en el mundo”.