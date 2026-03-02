$!Anuncian actividades para conmemorar a Lola Beltrán en Rosario

EL ROSARIO._ Al celebrarse en marzo el natalicio y aniversario luctuoso de Lola Beltrán, el director de Turismo, Mario Tirado Rodríguez informó los eventos que se tienen programados para celebrar a la hija distinguida de este municipio. El 7 de marzo se celebra el natalicio, mientras que el 24 de marzo aconteció su fallecimiento, por consiguiente su aniversario luctuoso.

“El 7 de marzo es el día de su natalicio, ahí pues son las tradicionales Mañanitas, se invita a las escuelas principales de aquí del municipio, de la cabecera, para llevar su ofrenda floral, este año tengo pensado que las mismas escuelas le dediquen ya sea unas palabras o un pequeño poema a Lola”, dijo. Otro evento, señaló es un concurso de música ya sea vernácula o libre, el cual podría llevar por título “Voz de Lola Beltrán”, mismo que están por definir si será de una presentación o eliminatorias, así como el premio para el ganador. Anunció que el 30 aniversario luctuoso en esta edición caerá entre semana y se contempla trasladarlo, del 24 al 28 de marzo.