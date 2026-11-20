MAZATLÁN._ Con el objetivo de impulsar el turismo carretero y promover los atractivos naturales y gastronómicos del sur del Estado, los días 4, 5 y 6 de diciembre se llevará a cabo el Festival MotoFest Teacapán “Rugido en la Bahía”, congregando a más de 500 motociclistas de Sinaloa, Durango y Jalisco. Durante la rueda de prensa para presentar los pormenores del evento, Alejandro Castro Osuna, subsecretario de Promoción y Operación Turística de Sectur, en representación de la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó que esta iniciativa responde a la estrategia estatal para reactivar la movilidad turística regional. “Un compromiso que ha tenido la Gobernadora del Estado de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y que la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, ha tomado como parte de su trabajo, es recuperar el turismo carretero, que estos turistas regionales se empiecen a mover en las carreteras, ya que ellos son parte importante de la productividad y de la parte operativa del turismo en Sinaloa”, afirmó.

Lo acompañaron el Coronel Efrén Martínez Casimiro, Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Juan Carlos Ramírez, presidente de Bikers Unidos de Mazatlán; Gabriel Moreno, coordinador del evento y Braulio Bernal, Gustavo Grave y Guadalupe Rivera, de la organización. El funcionario subrayó que el evento se desarrollará bajo el esquema del programa Ruta Segura, el cual se trabaja de manera coordinada con comunidades rurales, Pueblos Señoriales y Pueblos Mágicos para brindar tanto acompañamiento técnico como vigilancia vial por parte de las corporaciones de seguridad. El Coronel Efrén Martínez Casimiro, Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, garantizó un despliegue operativo interinstitucional para salvaguardar la integridad de participantes y asistentes.