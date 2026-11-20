MAZATLÁN._ Con el objetivo de impulsar el turismo carretero y promover los atractivos naturales y gastronómicos del sur del Estado, los días 4, 5 y 6 de diciembre se llevará a cabo el Festival MotoFest Teacapán “Rugido en la Bahía”, congregando a más de 500 motociclistas de Sinaloa, Durango y Jalisco.
Durante la rueda de prensa para presentar los pormenores del evento, Alejandro Castro Osuna, subsecretario de Promoción y Operación Turística de Sectur, en representación de la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó que esta iniciativa responde a la estrategia estatal para reactivar la movilidad turística regional.
“Un compromiso que ha tenido la Gobernadora del Estado de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y que la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, ha tomado como parte de su trabajo, es recuperar el turismo carretero, que estos turistas regionales se empiecen a mover en las carreteras, ya que ellos son parte importante de la productividad y de la parte operativa del turismo en Sinaloa”, afirmó.
Lo acompañaron el Coronel Efrén Martínez Casimiro, Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Juan Carlos Ramírez, presidente de Bikers Unidos de Mazatlán; Gabriel Moreno, coordinador del evento y Braulio Bernal, Gustavo Grave y Guadalupe Rivera, de la organización.
El funcionario subrayó que el evento se desarrollará bajo el esquema del programa Ruta Segura, el cual se trabaja de manera coordinada con comunidades rurales, Pueblos Señoriales y Pueblos Mágicos para brindar tanto acompañamiento técnico como vigilancia vial por parte de las corporaciones de seguridad.
El Coronel Efrén Martínez Casimiro, Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, garantizó un despliegue operativo interinstitucional para salvaguardar la integridad de participantes y asistentes.
“En todo evento masivo hay una estrecha coordinación entre los organizadores y armamos un operativo especial de seguridad en el cual conjuntamos a los tres órdenes de Gobierno. De acuerdo a la densidad, destinamos los efectivos y vehículos, realizamos el acompañamiento o nos establecemos en diferentes tramos de la carretera y en los puntos de destino para que la sociedad sinaloense y los visitantes disfruten en un ambiente de paz, tranquilidad y familiar”, aseguró.
Juan Carlos Ramírez, presidente de Bikers Unidos de Mazatlán, puntualizó que el festival será completamente gratuito y abierto al público en general, ofreciendo una amplia agenda de actividades recreativas, musicales y culinarias.
El recorrido oficial arrancará el 4 de diciembre a las 10:00 horas desde Mazatlán, con destino a Teacapán, en donde se disfrutará de la gastronomía local en restaurantes y marisquerías.
El 5 de diciembre, de 11:00 a 17:00 horas en la Finca Estrella (Playa Las Lupitas), se celebrará una fiesta de playa donde se realizarán concursos y diversas actividades.
Y a partir de las 19:00 horas, en el Malecón habrá música de rock en vivo, DJ y la rifa de una motocicleta.
Para culminar con el evento, el día 6 de diciembre el contingente saldrá del Malecón de Teacapán de regreso hacia el Parque Ciudades Hermanas en Mazatlán, punto donde a las 17:00 horas iniciará un desfile que terminará en el Centro de Convenciones para conmemorar el Día del Motociclista con música en vivo.
En su intervención, Braulio Bernal, representante del comité organizador, resaltó el respaldo recibido por los habitantes y el sector hotelero de Teacapán para recibir a los visitantes, mientras que Gustavo Grave extendió la invitación a locales y turistas a disfrutar de este pueblo de pescadores, sus playas, su tranquilidad y su oferta gastronómica.
“Teacapán los espera, es un lugar tranquilo, relajado, vamos a tener este evento y yo creo que hay que aprovechar todo lo que tenemos ahorita, nuestros recursos naturales principalmente, en donde además hay muy buena comida”, enfatizó Grave.
Para consultar el programa completo y más información sobre el evento, los interesados pueden visitar la página oficial www.teacapanmotofest.com o seguir la cuenta MotoFest Teacapán en Facebook.