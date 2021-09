$!Anuncian huelga para este martes al medio día en Jumapae

“Ellos solo dicen que no hay dinero, pero han seguido contratando personas y a ese personal de confianza sí se le está pagando, nos están adeudando quincenas, primas vacacionales, los aguinaldos de 2019 y 2020”, dijo el dirigente.

El diálogo se agotó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la parte patronal solo señaló que no hay dinero, pero sí se ha tenido contratación de por lo menos 12 personas de confianza, informó.

Indicó que el acuerdo es el estallamiento de huelga, pero no el cierre de oficinas para que continúen captando los recursos y no afectar a la población, que no es lo que se pretende.

Sin embargo, por razones que desconocen, personal de confianza empezó esta tarde a sacar equipos de oficina y documentos de la dependencia, desconocen cuál fue la razón para hacerlo.