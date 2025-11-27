$!Anuncian la celebración de la tradicional Fiesta de las Velas en Cosalá

Cosalá se está preparando para celebrar la edición 2025 del Festival de la Vela, con un blindaje de seguridad. El 11 de diciembre Cosalá se llenará de luz y festividades para recibir a más de 8 mil visitantes. El programa Enamórate de Sinaloa apoyará con el traslado desde 700 pesos que incluirá hospedaje a quienes quieran participar desde Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, anunció la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

“Este 11 de diciembre Cosalá volverá a llenarse con luz, la peregrinación, la Santa Misa, el festival cultural y las tradicionales Mañanitas, actividades que año con año fortalecen el sentido de comunidad y celebran la fe y la historia de nuestro hermoso Pueblo Mágico”, destacó en la conferencia de prensa. En cuanto a la ruta segura, Humberto Ceron Martínez, Subsecretario de Seguridad del Estado, anunció el blindaje para el municipio cosalteco y por carretera de un convoy con presencia del Ejército, Guardia, Policía Estatal y Municipal Nacional a fin de que la festividad se desarrolle sin sobresaltos. “En la ruta segura se tendrá el acompañamiento, desde Mazatlán y Culiacán, la Secretaría de Marina, Ejército, Policía Estatal y Municipal vamos a ir respaldando estos convoys que se formen y hacemos la invitación para que se sumen quienes desean asistir y así se sientan un poco más arropados y seguros”, expuso.