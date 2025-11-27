$!Anuncian la celebración de la tradicional Fiesta de las Velas en Cosalá

Cosalá se está preparando para celebrar la edición 2025 del Festival de la Vela, con un blindaje de seguridad.
El 11 de diciembre Cosalá se llenará de luz y festividades para recibir a más de 8 mil visitantes.
El programa Enamórate de Sinaloa apoyará con el traslado desde 700 pesos que incluirá hospedaje a quienes quieran participar desde Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, anunció la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.
“Este 11 de diciembre Cosalá volverá a llenarse con luz, la peregrinación, la Santa Misa, el festival cultural y las tradicionales Mañanitas, actividades que año con año fortalecen el sentido de comunidad y celebran la fe y la historia de nuestro hermoso Pueblo Mágico”, destacó en la conferencia de prensa.
En cuanto a la ruta segura, Humberto Ceron Martínez, Subsecretario de Seguridad del Estado, anunció el blindaje para el municipio cosalteco y por carretera de un convoy con presencia del Ejército, Guardia, Policía Estatal y Municipal Nacional a fin de que la festividad se desarrolle sin sobresaltos.
“En la ruta segura se tendrá el acompañamiento, desde Mazatlán y Culiacán, la Secretaría de Marina, Ejército, Policía Estatal y Municipal vamos a ir respaldando estos convoys que se formen y hacemos la invitación para que se sumen quienes desean asistir y así se sientan un poco más arropados y seguros”, expuso.
Así que se insistió que el programa Ruta Segura acompañará las salidas de Mazatlán y de Culiacán.
“Este operativo está diseñado para que grupos, familias y visitantes puedan trasladarse con mayor tranquilidad y acompañamiento durante todo el trayecto hacia Cosalá”.
Juan Manuel Cebreros, director de Turismo de Cosalá, detalló que el patrimonio cultural intangible de los sinaloenses, de casi 400 años de tradición, está listo para el festejo que va más allá de lo religioso.
“Es una noche donde miles de velas se encienden iluminando cada fachada y cada corazón, recordándonos la historia, la calidez y la magia que definen a Cosalá”.
También se dio a conocer del mítico ritual de los bramadores, que van limpiando de todo lo malo a la procesión de las velas y que este año dispondrá de 12 piezas para entregar en el museo de la ciudad a quienes quieran participar.
El programa iniciará a las 19:00 horas con la Vía Lucis, la procesión que guía a la Virgen de Guadalupe a través de las calles iluminadas por miles de velas.
A las 20:00 horas será la misa y a las 20:30 horas iniciará el festival cultural con la participación de la Compañía de Danza Proyección Folclórica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Rondalla Voces y Cuerdas del Mañana.
A las 22:00 horas se oficiará la Santa Misa y las Mañanitas.