Anuncian que Brigadas del Bienestar llegarán a comunidades de Rosario con servicios gratuitos

ROSARIO._ Las Brigadas del Bienestar llegarán a Rosario con la coordinación entre personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y el Gobierno de Rosario, dio a conocer el Ayuntamiento local.

Durante tres jornadas, habitantes de distintas comunidades podrán acceder a diversos servicios de manera gratuita, por lo que se hace una invitación a todas las familias rosarenses para que aprovechen esta oportunidad y acudan a recibir atención.

Se detalló que la primera jornada se llevará a cabo el viernes 2 de octubre en El Pozole, teniendo como sede el Polideportivo; posteriormente, el lunes 5 de octubre, las brigadas estarán en Agua Verde, en el Comisariado; y finalmente, el martes 6 de octubre, llegarán a Chametla, también en las instalaciones del Comisariado.

Las actividades se desarrollarán en un horario de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, ofreciendo una amplia variedad de servicios para atender las necesidades de la población.

Entre los servicios disponibles se encuentran medicina general, medicina familiar, pláticas de salud, planificación familiar, atención dental, trabajo social, peluquería, reparación de electrodomésticos, oferta laboral y oferta académica.

Además, se contará con la participación del Sistema DIF Rosario y el Instituto Municipal de las Mujeres (INMUJER), quienes se sumarán a esta jornada de atención y acercamiento de servicios a las comunidades.

Se hizo la invitación a todas y todos los rosarenses de Pozole, Agua Verde, Chametla y comunidades cercanas a acudir y aprovechar los servicios que estarán disponibles durante estas jornadas.