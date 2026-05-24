Anuncian que se retomará la fiesta de San Juan en Cacalotán, Rosario

ROSARIO._ Como parte de un rescate de tradiciones en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto se retomará la fiesta de San Juan el 24 de junio, dijo el párroco Ramón García Valenzuela.

El sacerdote expuso que si bien la patrona es Nuestra Señora de Loreto, el pueblo ha sido nombrado como San Juan Cacalotán, por lo que en el retablo se encuentra la imagen además en la entrada principal del templo.

“La proyección es que nos podamos reunir, podamos disfrutar la vivencia espiritual de convivencia de pueblo, y a final de cuentas rescatar una tradición que estaba en el olvido”, mencionó.

Refirió que hace 17 años que estuvo como diácono, no se tenía una celebración como tal ya que sólo se llevaba a la imagen al río por un grupo de vecinos.

“No podemos nosotros deslindar la historia de lo que significa el pueblo y rescatar tradiciones que se han ido apagando por equis situaciones de circunstancias de la historia pero queremos rescatar”, argumentó.

Precisó que se contempla realizar una misa el 24 de junio a las 16:00 horas, para salir del templo parroquial con la imagen y recorrer las principales calles, para cerrar con una kermés.

“Ahorita por las condiciones climatológicas no hay agua en los ríos, la tradición era llevar al santo al río y bañarlo ahí, ¿no?, y una forma de santificar al pueblo bajo esa proyección de ese acto de piedad fortalecer nuestra fe”.

Motivo por el cual ha sido necesario replantear esta actividad y se llevará a la imagen en una camioneta con tambos de agua para realizar el tradicional baño con los participantes.