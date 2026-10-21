$!Apagón afecta a Escuinapa y Rosario durante varias horas

Con una sensación térmica que este miércoles ha llegado hasta los 42 grados, en Escuinapa se registró un “apagón” de energía eléctrica de aproximadamente tres horas.
En dicho lapso, algunos comercios optaron por cerrar, mientras otros esperaban que el servicio se restableciera para continuar con sus labores.
“Ojalá regrese (la energía eléctrica) porque ocupamos la luz, la noche nos llega y aquí se tiene que vender”, dijo un comerciante de comida.
La falta de energía eléctrica inició cerca de las 16:00 horas y se extendió a poco más de las 19:00 horas.
En un comunicado, el Gobierno de Escuinapa, a través de la Coordinación de Protección Civil, señaló que personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad ya se encontraba en la zona de Villa Unión revisando y evaluando la situación.
Agregó que, debido a la naturaleza del problema, la empresa paraestatal indicó que en aproximadamente una o dos horas se restablecería el servicio.
En Rosario también se vivió el “apagón” desde poco antes de las 16:00 horas y se restableció a las 19:00 horas, con repercusión en la redes de comunicación.