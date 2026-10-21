$!Apagón afecta a Escuinapa y Rosario durante varias horas

Con una sensación térmica que este miércoles ha llegado hasta los 42 grados, en Escuinapa se registró un “apagón” de energía eléctrica de aproximadamente tres horas.

En dicho lapso, algunos comercios optaron por cerrar, mientras otros esperaban que el servicio se restableciera para continuar con sus labores.

“Ojalá regrese (la energía eléctrica) porque ocupamos la luz, la noche nos llega y aquí se tiene que vender”, dijo un comerciante de comida.

La falta de energía eléctrica inició cerca de las 16:00 horas y se extendió a poco más de las 19:00 horas.