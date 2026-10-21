$!Apagón afecta a municipios del sur de Sinaloa durante varias horas

Un “apagón” de varias horas se registró este miércoles 21 de octubre en los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa.

En este último, los habitantes soportaron la falta de energía eléctrica por aproximadamente tres horas y en medio de una sensación térmica que llegó hasta los 42 grados.

En dicho lapso, algunos comercios de Escuinapa optaron por cerrar, mientras otros esperaban que el servicio se restableciera para continuar con sus labores.

“Ojalá regrese (la energía eléctrica) porque ocupamos la luz, la noche nos llega y aquí se tiene que vender”, dijo un comerciante de comida.

La falta de energía eléctrica inició cerca de las 16:00 horas y se extendió a poco más de las 19:00 horas.