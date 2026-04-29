$!Apagón afecta a negocios de Escuinapa previo al Día del Niño

ESCUINAPA._ Comercios de Escuinapa se han visto afectados por un “apagón” este miércoles, previo a la festividad del Día del Niño.

Después de tres horas en que el servicio se suspendió, las tiendas permanecen abiertas, enseñando lo que venden apoyadas con luz de celulares.

“Sí nos afecta mucho, las tardes de un día previo al Día del Niño siempre hay ventas pero hoy no podemos vender bien”, dijo un empleado de un negocio de ropa.

Desde las 15:00 horas, el municipio se quedó sin servicio de energía eléctrica al parecer por un poste dañado por un incendio forestal.